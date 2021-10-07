بمناسبة يوم المعلم.. حي الشرائع يقيم أمسية ثقافية ويكرّم 15 معلما

أقام مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالشراكة مع مكتب التعليم بشرق مكة أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي اختارت له وزارة التعليم شعار ”المعلمون هم قلب التعليم النابض”.

وأدار الأمسية الاعلامي حجب العصيمي عضو مجلس مركز الحي، حيث بدأت بالقرآن الكريم ثم كلمة مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة الدكتور عبدالله الزهراني تحدث خلالها عن دور المعلم وفضله.

وتلا ذلك عرض مرئي للدكتور محمد حسين الحارثي الشريف بعنوان (حدثني عن الربانيين) والتعليم في مملكتنا الغالية عبر العصور الماضية.

كما تحدث مدير مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة رئيس مجلس الادارة بمركز حي الشرائع الأستاذ ابراهيم الثقفي عن فضل المعلمين وجهودهم ودورهم العظيم في بناء المجتمع وصناعة الأجيال.

وفي الختام كرم مركز الحي 15 معلماً من المعلمين المتميزين في مدارس شرق مكة المكرمة من مختلف المراحل الدراسية.

وقائد مدرسة وأحد الطلاب المتميزين وقدمت لهم الهداياء وشهادات الشكر والتقدير .

وقد أشرف على الأمسية المدير التنفيذي للمركز الأستاذ صالح بن راشد الزهراني.

وتم توقيع الشراكة بين مركز حي الشرائع ومكتب التعليم بشرق مكة وقدم المركز درعا تذكاريا لكلٍ من الدكتور عبدالله الزهراني مدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، ودرعا مماثلا للدكتور محمد حسين الشريف، وفي الختام التقطت الصور التذكارية للحضور.