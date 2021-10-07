السعودية: صرف مستحقات الدفعة الـ 14 من مزارعي #القمح المحلي

بدأت المؤسسة العامة للحبوب ، صرف مستحقات الدفعة الـ 14 من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”. وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 20,603,890 ريال لصافي كمية مستلمة 15,071 لـ 46 مزارعا وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ 700,788,870 ريال لـ 1,930 مزارع وبكمية 529,312 طن.

يذكر أن “الحبوب” بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442 وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 572,059 طن لـ 2,071 مزارع. ولقرب اقفال موسم الاستلام لهذا العام تدعوا المؤسسة المزارعين بسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.