روسيا: تسجيل أعلى مستوى لإصابات ووفيات كورونا منذ بداية العام

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الخميس تسجيل 924 حالة وفاة و 27550 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا تظل الوفيات الجديدة فوق الـ 900 لليوم الثاني، بعدما تم أمس الإعلان عن تسجيل 929 وفاة، في حصيلة قياسية. كما أن الإصابات الجديدة هي الأعلى منذ 31 من كانون أول/ديسمبر الماضي.

ونقل موقع قناة “آر تي عربية” عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى سبعة ملايين و 690110 إصابات.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 213549 .

وتماثل 20330 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى ستة ملايين و 799230.