فلكية جدة: غدا ذروة شهب التنين 2021

تشهد سماء الوطن العربي يوم غد الجمعة ذروة تساقط شهب التنين أو التنينيات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.

وأفاد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن زخة شهب التنينيات تحدث عندما تمر الأرض خلال مسار المذنب “جياكوبوني زينر” في أثناء دورانها حول الشمس، وأن الحطام من هذا المذنب المتناثر على طول مداره يصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض، فيحترق في صورة شهب التنينيات، وليس لذلك أي تأثير.

وأشار إلى أن شهب التنينيات تنشط سنويا لفترة قصيرة من 6 – 10 أكتوبر وبعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل، فإن نقطة تساقط هذه الشهب تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل، مفيدا أنه -عند تعقب مسار شهب التنينيات- سيلاحظ أن نقطة انطلاقها من رأس مجموعة نجوم التنين بالأفق الشمالي بالقرب من النجمين التنين ورأس الثعبان، ولكن ليس هناك حاجة لتحديد نقطة انطلاق شهب التنينيات؛ فهذه الشهب سوف تظهر من أي مكان في السماء.

ولفت المهندس أبو زاهرة الانتباه إلى أن أفضل وقت لمراقبة هذه الشهب سيكون مباشرة بعد بداية الليل، من موقع مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدن، والنظر باتجاه الأفق الشمالي. وستحتاج عين الإنسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة، ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.

يذكر أن شهب التنين تتساقط من 5 إلى 10 شهب بالساعة الواحدة أما عدد الشهب الفعلي للشهب المتساقطة فلا يمكن.