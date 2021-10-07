بسبب “يوم العطل”.. ” #فيسبوك” تعيد الموظفين للعمل من مقر الشركة

بدأ فيسبوك في دفع موظفيه للعودة إلى مكاتبهم في غضون ثلاثة أشهر، مع مطالبة أي شخص يريد مواصلة العمل من المنزل بتقديم طلب للحصول على إذن للقيام بذلك.

يأتي ذلك وسط ادعاءات بأن العطل غير المسبوق الذي شهدته خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة له، قد تفاقم بسبب عدم وجود الموظفين في مكتب الشركة الرئيس في الولايات المتحدة.

وبحسب ما جاء في موقع “ديلي ميل” البريطاني، فإن جميع موظفي الشركة تقريبًا في المملكة المتحدة والعالم يعملون من المنزل، واعتبارًا من يناير سيتعيّن على الجميع الحضور إلى مكاتبهم لنصف دواماتهم على الأقل، ما لم يحصلوا على إذن للعمل من بعد.

حتى أولئك الذين عرضوا تخفيض رواتبهم للعمل من المنزل، في الحالات التي تكون فيها تكلفة المعيشة المحلية أقل من تلك الموجودة في مقر العمل، سيتوجب عليهم طلب إذن رسمي.