الروائي عبد الرزاق جرنة يفوز بجائزة نوبل في الأدب

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم فوز الروائي التنزاني عبد الرزاق جرنة بجائزة نوبل في الأدب لعام 2021.

وأوضحت لجنة التحكيم أن المؤلف الذي تشكل رواية “باراديس” (“الجنة”) أشهر مؤلفاته، مُنح الجائزة نظراً إلى سرده “المتعاطف والذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات”.

وكانت الأكاديمية قد أعلنت، أمس (الأربعاء)، فوز العالمين بنيامين ليست وديفيد ماكميلان بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2021 لأعمالهما “في تطوير التحفيز العضوي غير المتماثل”، وهو ما يساعد في بناء الجزيئات.

كما أعلنت يوم الثلاثاء فوز ثلاثة علماء، وهم سيوكورو مانابي وكلاوس هاسلمان وجورجيو باريزي بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2021 عن “مساهماتهم الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة”.