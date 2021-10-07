بخمس مواجهات.. انطلاق الدوري الممتاز لكرة السلة غدا

تنطلق غدا الجمعة، منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، وذلك بإقامة خمس مواجهات.

وتستضيف الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة لقاء الأهلي وضباء الصاعد للدوري الممتاز الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة.

وعلى نفس الصالة يستضيف “وصيف النسخة السابقة” فريق الوحدة نظيره الاتحاد، في لقاء ينتظر أن يظهر بصورة قوية ومتكافئة؛ لتقارب مستوى الفريقين الفني.

وفي القطيف؛ يستضيف فريق السلام نظيره أحد على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية.

فيما يلتقي “بطل النسخة السابقة” فريق النصر مع أبها الصاعد للدوري الممتاز على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

وفي المدينة المنورة، يستضيف الأنصار فريق الهلال على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز.

فيما أجَّل الاتحاد السعودي لكرة السلة لقاء النهضة والفتح من هذه الجولة؛ نظراً لمشاركة الفتح في بطولة الأندية العربية المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية.