أمانة تبوك تنجز 95% من مشروع سفلتة أحياء جنوب وشمال الجامعة

تواصل أمانة منطقة تبوك تنفيذ أعمال السفلتة في أحياء جنوب جامعة تبوك، ضمن خططها وجهودها المستمرة لإنشاء وتطوير وتأهيل الطرق داخل أحياء وشوارع المدينة، حيث تجاوزت نسب الإنجاز في تلك المشروعات 95 %، فيما بلغت في حيي البوادي واليرموك 100 %, ويجري العمل على استكمال ما تبقى من نسب في حي الأخضر وحي النظيم.

واطلع أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ أمس، على الأعمال الجاري تنفيذها في تلك الأحياء، إلى جانب مشروع معالجة التشوه البصري بمدينة تبوك، حيث أكد أن جميع الأحياء في شمال وجنوب الجامعة سيتم تغطيتها بالكامل في نهاية عام 2022م، وأن خطة التنفيذ المعتمدة أنهت نسباً كبيرة في تلك المشروعات.

وأوضح أن التنسيق جارٍ مع الجهات ذات العلاقة بتمديد شبكات المياه والصرف الصحي لاستكمال باقي الأحياء، مشيرًا إلى أن الأمانة تنفذ أعمالها الخدمية حسب الأولويات والكثافة السكنية الموجودة في الأحياء ووفق الخطة الزمنية، التي -بمشيئة الله- تستكمل بنسبة 100 % بنهاية عام 2022 م، حيث تعمل الأمانة على تلبية جميع احتياجات أهالي المنطقة من الخدمات البلدية المختلفة، وفق الخطة الزمنية والاعتمادات المالية والدراسات التي أعدتها، مبينًا أن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها تحرص على تقديم أفضل الخدمات لمستفيديها.