جوتيريش يطلب توفير 8 مليارات دولار لتطعيم 40% من سكان العالم بنهاية 2021

أطلق أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، مناشدة لتوفير ثمانية مليارات دولار لتطعيم 40% من سكان العالم على نحو عادل بحلول نهاية العام، في حين أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة تستهدف تطعيم 70% منهم بحلول منتصف عام 2022.

وقال جوتيريش لـ”الصحفيين”: “نجاح هذه الخطة يتطلب قطعا التوزيع العادل”.

وأضاف: “دون نهج منسق ومنصف لن يدوم انخفاض الحالات في أي دولة بمرور الوقت، من أجل مصلحة الجميع لابد من الوصول بكل الدول على وجه السرعة إلى مستوى عال من الطعيم”.

ويضغط جوتيريش من أجل دفع مجموعة الدول العشرين الغنية في قمة تنعقد في روما الشهر الحالي لتحقيق رغبتها في تطعيم العالم.