الكونجرس يعلن عن اتفاق لتجنب التأخر في سداد ديون الولايات المتحدة

أعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الخميس أنه تمّ التوصل في الكونجرس إلى اتفاق لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وقال من قاعة مجلس الشيوخ “لديّ نبأ سار، توصلنا إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر، ولدينا أمل بأنه بإمكاننا إنجاز ذلك في أقرب وقت اليوم”.

واتفاق رفع سقف ديون الولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه بعد أيام من المفاوضات مع الجمهوريين، سيسمح لأكبر اقتصاد في العالم تجنب التخلف عن السداد في 18 تشرين الأول/أكتوبر، الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة الأميركية أن السيولة ستنفد.

ويعني الاتفاق أنه سيتم رفع قدرة الحكومة الفيدرالية على الاستدانة.

وحدد المبلغ الأقصى للديون الأميركية الذي يديره الكونجرس، بما يزيد قليلا عن 28 تريليون دولار.

ورفعت الولايات المتحدة سقف الاستدانة عدة مرات سابقا لتمويل الإنفاق العام. لكن الجمهوريين صاروا منذ حقبة رئاسة باراك أوباما يستعملون الإجراء في الكونجرس ورقة ضغط سياسية.