مدير المنظمة العربية للتربية “الألكسو” يشيد بجهود المملكة في التعليم عن بُعد

وأوضح معالي مدير “الألكسو” -خلال زيارته اليوم لمقر مدرسة البث الفضائي لقنوات عين التعليمية- أن المنظمة العربية للتربية ستستفيد من مدرستي كواجهة عالمية للتعليم عن بُعد، مشيراً إلى أن إطلاق 24 قناة تعليمية تبث دروساً يومياً لجميع المراحل، ومنها ثلاث قنوات للتربية الخاصة يُعد رقماً ومحتوى متفرداً على مستوى العالم”، مقدماً شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه للمنظمة وتوجهاتها المستقبلية.

وكان مدير عام المنظمة العربية للتربية قد وصل لمقر مدرسة البث الفضائي “عين”، وفي استقباله وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د.محمد المقبل؛ الذي قدّم له شرحاً عن مكوّنات مدرسة البث الفضائي، وآلية تصوير الدروس داخل الاستديوهات، والإشراف التربوي عليها، كما قدّم المشرف العام على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د.عهود الفارس عرضاً عن “مدرستي”، وأبرز الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، والمنجزات والأرقام العالمية التي حققتها، كذلك قدّم المشرف العام على قنوات عين التعليمية حامد الغامدي شرحاً عن أستديوهات التصوير، وغرفة التحكّم.