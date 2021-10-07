الأخضر يهزم اليابان ويتصدر مجموعته في تصفيات المونديال #المنتخب_السعودي #السعوديه_lليابان

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فوزاً مهما على ضيفه الياباني بهدف دون رد، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

سجل الهدف الوحيد فراس البريكان في الدقيقة 72، ليواصل الأخضر المضي قدما في مشوار التصفيات المونديالية، بالعلامة الكاملة رافعا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الذي يواجه عمان حالياً.

وفي الشوط الأول لعب منتخب السعودية شوط متوسط تصدى فيه الحارس محمد العويس لأكثر من هدف محقق من الهجمات المرتدة لليابان خاصة عن طريق أوساكا.

وفي مباراة أخرى فاز منتخب إيران على الإمارات بهدف دون رد، سجله مهدي طارمي في الدقيقة 71، ليرفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة.