رويترز: هاكرز يسرقون معلومات عن سياسات العقوبات الأمريكية ومكافحة التجسس

أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” بأن الهاكرز الذين اخترقوا شركة SolarWinds، والذين يقال إنهم من روسيا، سرقوا معلومات عن سياسات أمريكية في مجال العقوبات ومكافحة التجسس.

وقال أحد المصادر إن قرصنة المعلومات الخاصة بعمليات مكافحة التجسس، التي كانت موجهة ضد روسيا، كانت “الخسارة الكبرى”.

وأشارت مصادر قريبة من التحقيق في الاختراق إلى أن من بين المصطلحات التي بحث عنها الهاكرز في الملفات التي اخترقوها، كانت “العقوبات”.

وفي التقرير السنوي الخاص بالمخاطر لشركة “مايكروسوفت”، الذي نشر اليوم الخميس، قالت الشركة إن من وصفتهم بـ “الجواسيس الروس” كانوا يبحثون عن المعلومات الحكومية حول العقوبات ومواضيع أخرى متعلقة بروسيا، إضافة إلى الأساليب الأمريكية للبحث عن الهاكرز والتصدي لهم.