مستخدمة صورة مارك زوكربيرج بطريقة مثيرة .. التايم تقترح حذف منصة فيسبوك

نشرت مجلة “التايم” الأمريكية على غلاف عددها الأخير صورة لمؤسسة موقع “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، مع اقتراح لحذف الشبكة الاجتماعية.

وذيلت المجلة الأمريكية المنشور بعبارة: “فيسبوك لن يصلح نفسه”، فيما تم ضبط توقيت غلاف العدد الجديد ليتزامن مع إصدار مقال عن الاتهامات الموجهة للشركة، والذي ظهر هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وعقد المجلس الثلاثاء الماضي، جلسة استماع حول “سلامة الأطفال على الإنترنت” للموظفة السابقة في الشبكة فرانسيس هوغن، التي أشارت إلى أن “الشركة كانت على علم بالمشاكل النفسية التي تسببها شبكاتها الاجتماعية، وخاصة إنستغرام، لأطفال في سن المراهقة، لكنها لم تتخذ إجراءات لتصحيح الممارسات الضارة”، مؤكدة أنه “على العكس من ذلك، تم تشجيعهم لأنهم زادوا من تفاعل المستخدم”.

من جهته، اعتبر زوكربيرغ الادعاءات بأنها “كاذبة”.

وأشارت مصادر مطلعة، أنه يمكن للمشرعين استخدام الاتهامات ضد عملاق الإنترنت لتشديد المراقبة على أنشطته.