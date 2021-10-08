حميدتي: “حكم قراقوش إنتهى”.. لن نسلم الأمن والمخابرات للمدنيين إلا بحكومة منتخبة

أعلن النائب الاول لرئيس المجلس السيادي السوداني الفريق اول محمد حمدان حميدتي في تصريحات نارية أمس الخميس أنهم لن يسلموا أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة للمدنيين الا بوجود حكومة منتخبة.

وقال: “حكم قراقوش إنتهي” فقد هاجموها ونعتوها بأبشع النعوت والان يتسابقون لضمها.

كما أعلن الحرص على إعلان نتائج لجنة تحقيق فض إعتصام القيادة العامة.

وقطع بعدم التدخل في اعمال اللجنة لجهة انها قانونية الفنية معرباَ عن امله بانتهاء اعمالها اليوم قبل الغد.

وقال: سألت رئيس الوزراء حمدوك حول نتائج التحقيق اكثر من 5 مرات.

واضاف حميدتي : نحن لجنة فض الإعتصام دي ما بنتهدد بيها، هم عاملنها فزاعة.

واوضح ان المحاولة الانقلابية تصدت لها القوات المسلحة باحترافية، واضاف ساخراً “ليس كما يدعي البعض ان هبته افشلت الإنقلاب”.

إلى ذلك نفى النائب الاول ما يتردد عن إشتراط المكون العسكري بإبعاد عضو بالسيادي للإجتماع مع المدنيين.

واكد حميدتي ان كل خطوات المكون العسكري خلال الفترة الماضية كانت بعلم ومشاركة رئيس الوزراء حمدوك.