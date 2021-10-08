استولوا على 4 ملايين دولار.. 18 لاعب سلة متهمون بالاحتيال في أمريكا

اتهمت وزارة العدل في الولايات المتحدة يوم امس الخميس 18 لاعباً سابقاً في الرابطة الوطنية لكرة السلة وزوجة أحدهم بالاحتيال للاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار من خطة التأمين الصحي للرابطة.

وقالت النائبة العامة بدائرة جنوب نيويورك، أودري ستراوس، في مؤتمر صحافي إن مجموعة الرياضيين شاركوا في مؤامرة قادها تيرانس ويليامز، لاعب نيوجيرسي نتس السابق، الذي حصل على 230 ألف دولار “كعمولات” دفعها المشاركون الآخرون.

وبعد إجراء التحقيق، أفادت السلطات أن المتهمين قدموا فواتير مزورة بقيمة 3 ملايين و900 ألف دولار للخطة الصحية لتعويضهم مقابل الخدمات التي لم يحصلوا عليها، والتي بفضلها تقاضوا 2.5 مليون دولار.

وكشفت ستراوس أن ويليامز كان “زعيم” هذه المؤامرة النشطة بين عامي 2017 و2020، ورأت أن شركائه ارتكبوا أيضاً جريمة “احتيال وتدليس” من بينهم نجوم في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين كتوني ألن وزوجته وشانون براون ورونالد جلين ديفيس.

وألقى مكتب التحقيق الفيدرالي القبض على بعض المتهمين صباح اليوم في مناطق متفرقة من البلاد، ومن المنتظر أن يحاكموا قريباً أمام قضاة الدوائر القضائية التابعين لها.