شاهد تفاصيلها: #وظائف_شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين #وظايف_شاغرة

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مدينة الرياض لحملة درجة البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

مسؤول أول الإحصاء والمطبوعات Statistics and Publications Sr. Officer: بكالوريوس هندسة، إحصاء، علوم بيانات، نظم معلومات، رياضيات أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مسؤول أول الفعاليات والمؤتمرات Exhibitions & Conferences Sr. Officer: بكالوريوس تسويق، علاقات عامة، إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

مدير تصنيف المقاولين Contractors Classification Director: بكالوريوس أو ماجستير هندسة، إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 6 سنوات منها سنتين في وظيفة قيادية.

مدير ترخيص المقاولين Contractors Licensing Director: بكالوريوس أو ماجستير هندسة، إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 6 سنوات منها سنتين في وظيفة قيادية.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتوفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.

وسيتمك التقديم من خلال الرابط التالي: https://sca.sa/ar/carr