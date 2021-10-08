الصناعات ترفع أسعار #النفط وبرنت عند 82.88 دولاراً للبرميل

صعدت أسعار النفط، متجهة نحو زيادة تبلغ 4.5 في المئة خلال الأسبوع نتيجة مؤشرات على بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط وسط شكوك في أن تسحب الحكومة الأميركية من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في الوقت الحالي.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 82.88 دولار للبرميل مع حلول إغلاق بورصة طوكيو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو 1.3 في المئة إلى 79.32 دولار للبرميل.

وقال المحلل في كومنولث بنك في مذكرة، فيفيك دهار، ارتفعت أسعار النفط بعد أن قالت وزارة الطاقة الأميركية إنه ليس لديها خطة ‘في الوقت الراهن للاستفادة من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية لتهدئة صعود أسعار النفط.

لكن مصدرا بوزارة الطاقة الأميركية قال لرويترز إن منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي نشره مراسل لوكالة بلومبرغ قال فيه إن الوزارة لا تفكر في السحب من الاحتياطي الاستراتيجي في الوقت الراهن غير دقيق، مضيفا أن جميع الأدوات مطروحة دائما على الطاولة لمعالجة شح إمدادات الطاقة.