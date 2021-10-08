الشرطة: القبض على وافد مصري امتهن عمليات تجميل الإبل في #الشرقية

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية من القبض على وافد زائر من الجنسية المصرية امتهن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع.

وفي التفاصيل فقد صرّح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه بالتعاون مع نادي الإبل ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها أسفرت إجراءات الاستدلال بشرطة محافظة الأحساء بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض عن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر امتهن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع.