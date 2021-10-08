هذه أبرزها.. رصد 12.4 ألف مخالفة على منشآت النقل في #المملكة

رصدت الهيئة العامة للنقل 12.37 ألف مخالفة في شهر سبتمبر الماضي خلال حملات رقابية ميدانية نتج عنها 90.72 ألف عملية فحص، و3941 زيارة ميدانية لمنشآت النقل في المملكة.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في موقع “تويتر”: معدل الامتثال العام بلغ 86%، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة لها 1426 بلاغا.

وأوضحت أن المخالفات المرصودة تضمنت تشغيل مركبة نقل من دون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة.