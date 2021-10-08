توقيف 3 كويتيين احتجزوا شقيقتهم 9 سنوات بمعاونة طليقها

قررت محكمة الجنايات في الكويت أمس الخميس سجن 3 أشقاء، على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم باحتجاز شقيقتهم، بمعاونة طليقها، لأكثر من 9 سنوات في منزل والدها.

ووفقا لصحيفة “الجريدة” فقد عمد المتهمون باحتجاز المجني عليها في المنزل لأكثر من 9 سنوات.

واستطاعت الشابة الكويتية إبلاغ المباحث عن حالتها التي أصبحت في عهدة القضاء، الذي يستمر في النظر باللوائح والإثباتات المقدمة أمامه.

وترجع التفاصيل إلى قيام المجني عليها بإبلاغ عاملة في الخدمة المنزلية، تتردد عليها، بتعرضها لحجز حرية من قبل ذويها إثر خلافات معهم، موضحة أنهم وضعوها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل الأسرة في إحدى مناطق محافظة الفروانية، طالبة منها المساعدة.

وقامت العاملة بإبلاغ إحدى المحاميات بالواقعة، وبدورها أعلمت النيابة العامة التي سارعت بمداهمة المنزل وإيقاف أشقاء وشقيقات وطليق الشابة، التي تم وضعها في مسكن مخصص لها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وأجلت المحكمة البت في القضية إلى 14 أكتوبر الجاري، علما أنه تم الإفراج عن شقيقات الضحية المتهمات بالاشتراك في جريمة الاحتجاز، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف دينار لكل متهمة (حوالى 66 ألف دولار أميركي).