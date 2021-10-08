الذهب يستقر بانتظار بيانات أميركية قد تعزز الرهانات

استقر الذهب، قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة حيث يتوقع بعض المحللين بيانات قوية تعزز الرهانات على تقليص التحفيز الاقتصادي وتدفع المعدن الأصفر لمزيد من التراجع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1757.30 دولار للأونصة، بينما لم تشهد عقود الذهب الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر لتسجل 1758.20 دولار للأونصة.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا “مصير الذهب سيتحدد من خلال بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر الليلة” مضيفا أن بعض المستثمرين في آسيا يشترون الذهب للتحوط من مخاطر نتيجة مفاجئة للتقرير.

كما تجاهل الذهب إلى حد كبير قوة الدولار، الذي يميل عادة إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس بين المستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وتوقع مسح لرويترز أن ترتفع الوظائف غير الزراعية على الأرجح بواقع 500 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.48 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 984.89 دولار مرتفعا 1.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1967.42 دولار متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في خمسة أسابيع مرتفعا أكثر من ثلاثة بالمئة.