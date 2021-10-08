لوكسمبوروغ تحّذر #بولندا من “اللعب بالنار”

حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، اليوم الجمعة، حكومة بولندا من اللعب بالنار بعدما أصدرت أعلى محكمة بولندية حكماً يقضي بأن بعض البنود في معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.

وقال الوزير بعد وصوله لحضور اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ “التطورات في بولندا مقلقة جداً، يتعين علينا القول بوضوح إن هذه الحكومة البولندية تلعب بالنار”.

وأضاف “سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش في أوروبا. إذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا كما نعرفها، كما تأسست بمعاهدات روما، ستنتهي”.