مصر تدين قرار الاحتلال بمنح المتطرفين اليهود الحق في الصلاة بالأقصى

أدان مفتي مصر الدكتور شوقي علام قرار القضاء الإسرائيلي بمنح المتطرفين اليهود الحق في الصلاة بباحات المسجد الأقصى المُبارك الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين، مشددًا على أن القرار يخالف المواثيق والقوانين الدولية.

ودعا علام في بيان اليوم المجتمع الدولي إلى ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

وحذر مفتي مصر من خطورة استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة والأراضى الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هويتها التاريخية الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.