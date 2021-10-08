زوج تحت الطلب.. جدل في مصر بعد إعلان رجل تزوجه من 33 امرأة كمحلل

أثار شخص مصري يدعى محمد الملاح، يعمل محاسبا، حالة من الجدل في الأوساط المصرية، بعد إعلانه في إحدى الفضائيات، أنه محلل شرعي وتزوج 33 سيدة خلال عام.

وقال محمد الملاح، إن هناك بيوتا كثيرة تتعرض للخراب لوصول الطلاق لأكثر من 3 مرات، لذا قرر أن يكون محللا للشخصيات قريبة منه ويعرفها جيدا، وأنه لم يحصل على أي مقابل مادي ويقوم ذلك لوجه الله.

وأوضح أنه قام بدور المحلل 33 مرة، رغم أنه متزوج، لافتا إلى أنه يتزوج زواجا شرعيا.

وتعقيبا على تلك التصريحات، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بشأن تلك الواقعة، قالت فيه إن الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجا غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح والحديث الصحيح المروي عن النبي محمد يقول: “لعن الله المحلل والمحلل له”.

وشددت دار الإفتاء على أن النبي، سمى من يقوم بذلك بـ”التيس المستعار”، لافتة إلى أن “حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شرط في العقد، فقد ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه”.

ولاقت تصريحات “الملاح”، هجوما وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر الدكتور خالد منتصر من تصريحاته، قائلا: “الراجل بيطبق الشرع وبيشوف شغله صح”، وقال محمود نصر الدين: “دار الإفتاء المصرية ترى أن الزواج بشرط التحليل حرام شرعا، ولكن محمد الملاح يقول إنه لا يخالف القانون، وإنه يفعل ذلك لوجه الله”، وأضافت فريدة: “مفيش عندي رد غير حسبنا الله ونعم الوكيل مش قدره أصدق إن فيه كده”.