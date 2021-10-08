من أرباب السوابق.. ضبط شخص اعتدى على مسن بالضرب وبألفاظ نابية في الدمام

تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص اعتدى على رجل مسن بالضرب وألفاظ نابية في الدمام، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وقال المقدم محمد الشهري، المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن “الجهات الأمنية بشرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب وبألفاظ مسيئة، تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية”.

وأوضح المقدم “الشهري”، في بيان لـ “الأمن العام”، أن الشخص – الذي ظهر في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي- هو “مواطن في العقد الرابع من العمر، من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة”.