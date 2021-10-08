اعترافات مثيرة لقيادي في النهضة: #الغنوشي كان حاكماً بأمره في #تونس.. والإسلام السياسي انتهى

قال القيادي السابق في حركة النهضة التونسية والوزير السابق عماد الحمامي، إن الإسلام السياسي انتهى في تونس والمنطقة.

وأضاف الحمامي في تصريحات صحافية اليوم الجمعة، إن قرارات الرئيس سعيد لم تكن انقلاباً بل تفعيلاً للدستور، وفق ما نقل موقع “تونسي تيليغراف”.

وأضاف الحمامي، أن راشد الغنوشي كان بمثابة الحاكم بأمره في تونس، وأن الأجيال الجديدة في النهضة فقدت الأمل بإصلاح الحركة، مؤكداً النهضة انتهت سياسياً في 25 يوليو الماضي.

ويُذكر أن الحمامي برز في الفترة الماضية، برز بمعارضته لزعيم الحركة راشد الغنوشي، وكان من أبرز التيار المتمرد عليه، حتى قرر الغنوشي طرده، من مجلس الشورى، ثاني أعلى هيكل سياسي في الحركة وتجميد نشاطه فيها، قبل انشقاق أكثر من قيادي رسمياً على الحزب الإخواني.