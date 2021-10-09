فلكية جدة: #القمر يقترن بكوكب الجمال في سماء #السعودية.. اليوم

ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أنه سيرصد بعد غروب الشمس يوم السبت 09 أكتوبر 2021 هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة بالافق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء السعودية و الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير.

القمر والزهرة يقعان في الترتيب الثاني والثالث للامع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، لذلك يمكن رؤيتهما قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل.

بإستخدام المنظار الثنائي يمكن القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطحه ، إضافة لذلك يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر – وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض ومن الأفضل رؤية هذه الظاهرة مباشرة بعد غروب الشمس.

عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب وليس (المنظار) فإن قرصه مضاء بنسبة 58 % بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري سوف يكبر نظرا لاقترابة من الأرض وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصة تدريجياً حتى يصبح قرصه مثل الهلال مطلع العام 2022.

كوكب الزهرة بدء في الظهور في سماء المساء أواخر شهر ابريل الماضي وسيبقى لبقية هذا العام، خلال هذه الفترة سوف ينحدر موقعة تدريجيا إلى جنوب السماء وسيلاحظ أن ارتفاعه سيكون أقل من العام الماضي ، حيث توقف عن الصعود منذ يوليو، هذا لأنه يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي، وفي الخامس من نوفمبر سيكون الكوكب في أقصى جنوب السماء.