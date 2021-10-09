مونديال 2022: #ألمانيا تقلب الطاولة على #رومانيا

عزز المنتخب الألماني لكرة القدم صدارته للمجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الروماني إلى فوز 2-1 اليوم الجمعة، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة التي شهدت أيضاً تعادل أيسلندا وأرمينيا 1-1 وفوز مقدونيا الشمالية على ليشتنشتاين 4-0.

وتقدم المنتخب الروماني بهدف سجله يانيس هاجي في الدقيقة التاسعة، وتعادل المنتخب الألماني عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة 52 قبل أن يسجل توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 81.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الروماني عن عشر نقاط في المركز الرابع.