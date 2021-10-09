350 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف في #هيئة_الترفيه

أعلنت هيئة الترفية عن برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لـ 350 طالب وطالبة من حملة الثانوية العامة عبر مبادرة صنّاع السعادة وهي مبادرة تحفيزية لدعم وتطوير وتطوير وتوظيف الكوادر الوطنية لصناعة الترفيه بالمملكة.

ويستهدف برنامج الدبلوم تدريب وتوظيف 350 من خريجي وخريجات الثانوية فأعلى لمدة سنتان منتهية بالتوظيف في عدد من المجالات بالتعاون مع جامعة كوت دازور الفرنسية.

وذلك في مسارات دبلوم إدارة الحشود ودبلوم إدارة الصيانة السلامة العامة في مراكز الترفيه ودبلوم إدارة مراكز الترفيه.

ومن ضمن المزايا: برامج تدريب منتهية بالتوظيف ومكافآت مالية شهرية، حيث يتم التدريب بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية الرائدة في مجال الترفيه.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://seadiploma.saea.sa/ar

ويستمر التقديم حتى 11 / 10 / 2021.