البرازيل تتجاوز 600 ألف وفاة بفيروس #كورونا

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل 600 ألف حالة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 600 ألف و425 حالة وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات نحو 22 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل مما يجعلها ثالث أكبر دولة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

يذكر أن الدولة الوحيدة التي سجلت حصيلة وفيات بفيروس كورونا أكبر من البرازيل هي الولايات المتحدة.

وتم إعطاء نحو 242 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ يناير.

كما أن أكثر من 45% من البالغين حصلوا على التطعيم الكامل.