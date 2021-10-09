قتلى وجرحى بهجوم على قوة دعم الأمن الليبي

أعلنت قوة دعم مديريات الأمن الليبية في المناطق، فجر اليوم السبت، مقتل عدد من عناصرها جرّاء اشتباك مع مجموعة مسلحة، لم تسمها، تحاول اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس.

وقالت القوة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن “مجموعة مسلحة الآن تقوم بالاشتباك مع قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق وتحاول اقتحام المقر الرئيسي للقوة واستشهاد بعض عناصر القوة” بحسب ما نقل موقع “بوابة الوسط” الاخباري الليبي.

وأشارت الصفحة إلى مقتل عسكري ليبي برتبة نقيب وعدد من أعضاء قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق جراء هجوم مجموعة مسلحة على المقر.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاشتباكات تدور بمنطقة طريق المطار جنوب طرابلس.

ولم يصدر بيان رسمي من الجهات المسؤولة في طرابلس بيان بشأن هذه الأحداث الأمنية