غدا.. سريان قرار منع من لم يحصل على جرعتي اللقاح من دخول عدة أماكن #عاجل

تستعد وزارة الداخلية، بداية من الساعة الـ6 صباح يوم غدٍ الأحد، لبدء تطبيق قرار اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة.

وكانت الداخلية قد أعلنت في أول أكتوبر منع أي شخص في المملكة لم يحصل على جرعتي لقاح كورونا من دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

كما يشمل القرار أيضا منع دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو ركوب الطائرات ووسائل النقل العام،لمن لم يحصل على جرعتي اللقاح.

كما أعلنت أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.