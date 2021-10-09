كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 237 مليوناً

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 237.17 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و45298.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجلت الهند اليوم 19740 إصابة جديدة بفيروس كورونا و248 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الاتحادية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ 236 ألفا و643 حالة وهي أقل حصيلة خلال 206 أيام، مضيفة أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 450 ألفا و375 حالة.

كما سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 8854 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 65 وفاة.

وذكر معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 4 ملايين و302 ألف و661 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94 ألفا و178 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 4 ملايين و82 ألفا و100 حالة.

وسجّلت روسيا 29362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و968 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم أن إجمالي الإصابات وصل إلى 7746718 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 215453 ، مشيرًا إلى تعافي 21049 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 6840845 حالة.