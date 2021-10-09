مصر: استمرار هجمات “الحوثي” تهديد خطير لأمن السعودية

أدانت مصر، اليوم السبت، هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية، صوب أراضي المملكة العربية السعودية، بشكل مستمر، ما يسبب خسائر مادية وبشرية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن “مصر تدين بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأشارت الوزارة، إلى أن آخر تلك الهجمات كان “استهداف مطار الملك عبد الله أمس 8 أكتوبر 2021 بطائرتين مُسيرتين بدون طيار، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين فضلاً عما خلفه من بعض الخسائر المادية”.

وأكد البيان أن “تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، بما في ذلك المطارات الواقعة في المنطقة الجنوبية بالمملكة، من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار الشقيقة السعودية فضلاً عما يُمثله من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديد لحياة المسافرين ولأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية”.

واختتم البيان: “تعرب مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن”.