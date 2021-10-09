بطريقة أخرى.. #فرنسا تتهم #تركيا بالتجسس مجددا

وجه مجلس الشيوخ الفرنسي، اتهامات لتركيا بالتجسس على البلاد، من خلال رجال أعمال متواجدين داخل فرنسا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ووفقًا لتقرير صادر من مجلس الشيوخ الفرنسي، أن تركيا تسعى للتجسس على فرنسا من خلال رجال أعمال أتراك يحاولون التأثير على القطاع الأكاديمي الفرنسي.

وأضاف التقرير أن تركيا تسعى لنشر الفكر العثماني من خلال مؤسسة معارف ومعاهد يونس إمرة.

وتلك لم تكن المرة الأولى التي تتهم فيها تركيا بالتجسس على دولة أوروبية، إذ أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني مطلع أكتوبر الجاري، أن الأمن اعتقل مواطنا تركيًا في فندق بمدينة دوسلدورف في ألمانيا بعد الاشتباه بتجسسه على حركة رجل الدين المعارض فتح الله جولن لصالح أنقرة.

وأوضح مكتب الادعاء، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس، أن الرجل الذي يحمل اسم علي، يخضع للتحقيقات.

و أضاف بيان المدعي العام بأن السلطات تشتبه بأن الموقوف نفذ أنشطة بصفته عميلا لأجهزة المخابرات التركية، كما أقدم على انتهاك قانون الأسلحة في البلاد.