لأول مرة.. المملكة تدشن خدمة الحصول على تأشيرة دخول أراضيها إلكترونيا #عاجل

دشن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أمس (الجمعة)، تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية، حيث تم تنفيذه عبر الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر.

جاء ذلك في ظل التوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، للتسهيل على الحجاج والمعتمرين.

وسيتمكن طالبي تأشيرات الحج والعمرة في الدول التي سيتم تشغيل التطبيق فيها بتسجيل الخصائص من أماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية، ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، وبموجبها سيتم إصدار تأشيراتهم الكترونياً.

وعند قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة سيقومون فقط بعمل مطابقة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل السمات الحيوية الخاصة بهم، وسيسهل ذلك عملية دخولهم عبر المنافذ التي سيقدمون عن طريقها.

يذكر أن المملكة أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية.

حضر التدشين نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.