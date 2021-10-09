ياسر الرميان: هدفنا إنشاء فريق ناجح باستمرار.. ونجاحنا سيكون طويل المدى

كشف ياسر الرميان، الرئيس غير التنفيذي الجديد لنادي نيوكاسل الإنجليزي، عن الخطط الاستراتيجية للإدارة الجديدة للنادي، والتطلعات المستقبلية.

وقال ياسر الرميان، الذي يحمل منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضا، إن “صوت جماهير وعشاق النادي سيكون مسموعًا”.

وأكد “الرميان”، في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا كرونيكل” الإنجليزية المهتمَّة بشؤون النادي، أن “امتلاك النادي مسؤوليةٌ كبيرة، ولن نغفل أبدًا عما يعنيه أن تكون جزءًا من نيوكاسل يونايتد”.

كما وجه “الرميان” الشكر لجماهير النادي على رسائل الدعم والتشجيع، مضيفا: “كتب الكثير عن استثمارنا في النادي، ونعلم أنكم حريصون على معرفة المزيد منا عن المرحلة الجارية المهمَّة في تاريخ ناديكم”.

وواصل: “أؤكد للجميع بأننا فخورون للغاية بكوننا أوصياء على مؤسسة مثل نيوكاسل يونايتد، هذا ناديكم، وهو موجودٌ في قلب المجتمع منذ أكثر من 125 عامًا، وسنسير على خطى المؤسسين بالحفاظ عليه”.

وكشف الرئيس غير التنفيذي للنادي أن الإدارة الجديد تريد “إنشاء فريق ناجح باستمرار. نحن هنا لبناء نجاح طويل الأمد للنادي، لكن الأهم من ذلك، أنكم تستطيعون رفع سقف طموحاتكم عاليًا”.