‏‎#هيئة_السوق: 187 مليار ريال إجمالي قيمة أصول المحافظ الخاصة

‏‎كشفت هيئة السوق المالية ارتفاع ارتفاع إجمالي قيم أصول المحافظ الخاصة (DPMs) لتبلغ 187 مليار ريال، بنهاية النصف الأول من عام 2021، وشكلت قيم أصول الأسهم المحلية النسبة الأكبر في قيمة الأصول بنحو 50.3%.

وبحسب الهيئة ارتفع اجمالي الاصول بنسبة 38.3%، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، التي كانت 135 مليار ريال، كما ارتفعت بنسبة 0.6%، مقارنة بالربع الاول من العام 2021 حين بلغت 186 مليار ريال.

واضافت بلغت قيم اصول الاسهم المحلية 94 مليار ريال، مثلت 50.3% من اجمالي الاصول، فيما بلغت صناديق الاستثمار 23.6%، واخرى 20.4%، وادوات دين 3.8%، واسهم عالمية 1.9%.