شرطة مكة: ضبط شخص استولى على 35 ألف ريال بالاحتيال على المواطنين #عاجل

تمكنت شرطة مكة، اليوم السبت، من القبض على مواطن، ارتكب قضايا جنائية احتيالية، استولى بموجبها على مبالغ مالية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان، أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية احتيالية.

وأوضح متحدث شرطة مكة أن “الجرائم تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصالها له في موقع وجوده وقت التسلّم”.

وبين أنه “استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ (35.000) ريال من ضحاياه”.

وأكد المتحدث، في ختام بيانه، أنه “جرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة”.