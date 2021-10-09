“الإجازة المطولة” ضيف السعوديين القادم

يتمتع الطلاب والطالبات وأعضاء هيئات التدريس في القطاع التعليمي بأول اجازة من نوعها وهي إجازة نهاية الأسبوع المطولة.

فبينما كانت إجازة نهاية الأسبوع العادية مدتها يومين فقط هما الجمعة والسبت اللذين يعدّان إجازة رسمية في كافة أنحاء المملكة، فإن إجازة نهاية الأسبوع المطولة تكون مدتها أربعة أيام، تبدأ من الأربعاء وحتى السبت، أو من الجمعة وحتى الاثنين، وفي الأسابيع التي يحصل الطلاب فيها على إجازة نهاية الأسبوع المطولة تكون مدة الأيام الدراسية في هذه الأسابيع ثلاثة أيام فقط، وليست خمسة أيام كما هو الحال في الأيام العادية.

وكان وزير التعليم قد أعلن أن زيادة عدد الإجازات التي يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي يأتي بهدف كسر الجمود الذي قد يعاني منه الطالب بسبب طول العام الدراسي.

وأكدّ بأن النظام الجديد يحرص على مصلحة الطلاب من خلال منحهم إجازات متنوعة خلال العام الدراسي لتخفيف العبء الدراسي عليهم

وتبلغ مدة إجازة نهاية الأسبوع المطولة حوالي أربعة أيام أو ثلاثة، وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت أو تبدأ من الخميس، أو الجمعة والسبت والأحد والاثنين أو تنتهي الأحد فقط بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم.