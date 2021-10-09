اختتام مناورات التمرين البحري “نسيم البحر 13” بين القوات البحرية السعودية والباكستانية

اختتمت اليوم في جمهورية باكستان الإسلامية مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط نسيم البحر -13 بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية في مياه بحر العرب بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والذي يأتي في إطار تعزيز وترسيخ للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن سفن جلالة الملك المشاركة في التمرين نفذت العديد من العمليات البحرية المختلفة بين القطع البحرية السعودية والباكستانية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام والتشكيلات البحرية وتدريبات التعامل مع هجوم الزوارق السريعة وتدريبات مختلفة على سطح السفن أثناء الإبحار واختتمت العمليات البحرية برماية الصواريخ من السفن ومقاتلات القوات الجوية على الأهداف المتحركة والثابتة على المدى المتوسط والبعيد وما وراء الأفق.

وبين اللواء ساجر أن التمرين حقق جميع الأهداف المرسومة والمخطط لها وأظهر المشاركون من القوات البحرية والجوية السعودية في التمرين احترافيه وجاهزية قتالية عالية وإتقانا لكل ما نفذوه من عمليات أثناء التمرين لتحقيق اهداف التمرين المختلفة كتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات وصقل وتطوير المهارات للمشاركين وتعزيز العمل المشترك مابين القوات البحرية والقوات الجوية لمساندة العمليات البحرية لسفن جلالة الملك في مسرح عملياتها في بحر العرب.

الجدير بالذكر أن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وقف على التمرين ومتابعة مجرياته بكل دقه والتقى المشاركين وحفزهم لتقديم أفضل ما لديهم وهو مايدل على أهمية هذا التمرين لتوثيق أواصر التعاون العسكري بين البلدين والذي يعتبر النسخة الثالثة عشر من سلسلة مناورات نسيم البحر بين القوات البحرية للبلدين.