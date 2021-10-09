مهد تنشئ مركز الابتكارات والأبحاث الرياضية #مؤتمر_مهد

أعلنت أكاديمية مهد الرياضية، السبت، إنشاء مركز الابتكارات والأبحاث الرياضية، الذي سيكون أهم مركز مختص للدراسات الرياضية في العالم، إضافة لمراكز التكوين وملاعب كرة قدم وملاعب رياضات خارجية ومبنى رئيسي وصالات رياضية تدعم رياضات الألعاب المختلفة، وصالات سباحة وفندق خاص بالطاقم الفني واللاعبين وضيوف أكاديمية مهد أثناء إقامة المعسكرات والبطولات لتصبح الأكاديمية أكبر منشأة رياضية متكاملة في السعودية.

جاء ذلك فيي المؤتمر الذي كشفت فيه عن استراتيجيتها وخططها المستقبلية وأبرز مراحل التأسيس بمشاركة عبدالله حمّادا لرئيس التنفيذي، وعدد من المسؤولين والمدربين في مهد الرياضية.