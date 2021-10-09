رئيس الوزراء اليمني: عودة الحكومة إلى عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرتها على إنهاء الانقلاب الحوثي

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك إن عودة حكومة الكفاءات السياسية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز من قدرتها على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وأكد عبد الملك خلال اجتماع للمجلس اليوم في عدن أن أولوية الحكومة القصوى ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال انهاء الانقلاب ومشروعه العنصري المدعوم إيرانياً.

وفي الاجتماع قدم وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي إحاطة حول أوضاع جبهات القتال خاصة في اطراف محافظتي مأرب وشبوة، وأقر فيها باختلالات رافقت العمليات العسكرية في القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب وشبوة والجوف، مشيراً إلى الخطط العسكرية المعدة لتجاوز كل الاختلالات التي حدثت، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وشدد رئيس الوزراء اليمني، على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الاخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري أو الأمني أو الخدمي، وترتيب الملفات والاولويات بحسب أهميتها.