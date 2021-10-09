كتاب “العرب في 100 عام” .. رصد تاريخي “رشيق” للدكتور نايف الحداري

تقدمه دار تكوين في معرض الرياض ..

كتاب “العرب في 100 عام” .. رصد تاريخي “رشيق” للدكتور نايف الحدار

سلط الدكتور نايف بن مطلق الحداري مدير إدارة الملاحق والمراكز الإعلامية في وزارة الإعلام، في كتابه «العرب في 100 عام»، على الأحداث السياسية في العالم العربي في المئة عام الماضية، ابتداء من العام 1920 إلى عام 2020.

«فبتجرّد وموضوعية بعيداً عن المبالغة أو التضليل أو التحيّز»، يكشف الحداري، في كتابه الصادر عن «دار تكوين» للنشر، سبب اختياره لهذه الفترة تحديداً، قائلا، إن «المئة سنة الأخيرة هي التي تشكّلت فيها الدول العربية بسمّياتها الموجودة الآن بعد استقلالها وتخلّصها من الاستعمار الأجنبي».

الكتاب الصادر عن دار «تكوين للنشر»، ويحتوي على 145 صفحة، يسلط الضوء على أهم الأحداث السياسية التي وقعت في العالم العربي وساهمت في تغيير تاريخ المنطقة مثل حروب الاستقلال ضد الدول المُستعمِرة والمواجهات العسكرية والانقلابات والاغتيالات والصراع على السلطة والنفوذ.

من جانبه، قال الدكتور الحداري، إن الكتاب الذي يُصنف كإصدار ثقافي سياسي معلوماتي، يبرز بعض الأحداث العربية المهمة التي لم تأخذ حقها عند المؤرخين أو المهتمين بتاريخ المنطقة أو التي حاول البعض طمسها أو تحريفها؛ والتي يرى أنها أثّرت بشكل كبير في تاريخ المنطقة.

وضرب الدكتور الحداري مثالاً على التزييف أو محاولة تسمية الأحداث بغير مسمّياتها، قائلا: «على سبيل المثال أحدهم يسمّي غزو القوات العراقية للكويت، دخول الكويت، وآخر يتحايل على التاريخ في حديثه عن هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران عام 1967».

ويسلّط الضوء على أهم الأحداث السياسية التي وقعت في العالم العربي وساهمت في تغيير تاريخ المنطقة مثل حروب الإستقلال ضد الدول المُستعمِرة والمواجهات العسكرية والانقلابات والاغتيالات والصراع على السلطة والنفوذ.

والدكتور الحداري متخصص في الإعلام السياسي ولديه ثلاثة مؤلفات، وعمل عضواً في عدد من الجمعيات الإعلامية المتخصصة ويكتب مقالات في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية باللغة الإنجليزية في موضوعات عن الإعلام السياسي والقوة الناعمة.