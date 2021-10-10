إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 237.6 مليونا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 237 مليونا و559 ألفا و169 حالة.

وأوضحت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأحد – أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصل إلى 4 ملايين و847 ألفا و228 حالة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 3ر44 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 9ر33 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بنحو 5ر21 مليون حالة.

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إن البرازيل سجلت 16451 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، و404 حالات وفاة.

وارتفع العدد الرسمي للوفيات حاليا إلى 600829، مع تسجيل 21 مليونا و567181 إصابة منذ بدء الجائحة.

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت أن البر الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت محليا. وسجل البر الرئيسي الصيني 96398 إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.