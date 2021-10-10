ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 185 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 211.83 ريال (56.49 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية نحو 185.35 ريال (49.43 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 158.88 ريال (42.37 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123.57 ريال (32.95 دولار).

كما سجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودية، 6592.50 ريال (1758 دولارا)، فيما يلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 1482.84 ريال (395.42 دولار).