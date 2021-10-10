مقتل 19 مظليا في تحطم طائرة روسية

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة تقل مظليين، في منطقة منزلينسك بجمهورية تتارستان.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن مصدر بأن عدد ركاب الطائرة يقدر بـ22 أو 23 شخصًا، حيث إن 20 عضوًا من نادي القفز المظلي المحلي كانوا يسافرون على متن الطائرة مع أفراد طاقم الرحلة.

وقالت الوكالة إن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث، فيما أصيب 3 آخرين.

من جانبها، نقلت وكالة “تاس” عن مصدر في خدمة الطوارئ أن 3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، كما أن “هناك قتلى ويجري تحديد عددهم” مع استمرار عملية الإنقاذ.

والطائرة المنكوبة من طراز L410، وهي ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية. وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري للطائرة عام 1973.

يذكر أنه في سبتمبر، نفذت طائرة مماثلة هبوطا قاسيا في منطقة إيركوتسك شرقي روسيا، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من أصل 16 شخصا كانوا على متنها.