اليمن: استهداف موكب محافظ #عدن بسيارة مفخخة

أعلنت اليمن، عن استهداف موكب محافظ عدن أحمد لملس بسيارة مفخخة خلال مروره في التواهي، وسقوط قتلى وجرحى.

ونجا محافظ عدن ووزير الثروة السمكية من حادثة تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت موكب المحافظ أحمد لملس.

وقالت تقارير إعلامية يمنية وعربية، ظهر اليوم الأحد،ـ إن محافظ عدن اليمنية أحمد حامد لملس استهدف بواسطة سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه في العاصمة عدن.

وبحسب التقارير اليمنية والعربية فإن محافظ عدن أحمد حامد لملس نجا من محاولة الاغتيال بواسطة سيارة مفخخة ، فيما اسفر الانفجار عن وقوع إصابات في صفوف مرافقيه وبعض المارة الذين كانوا قريبين من مكان الانفجار.