خلال تفقده عدد من المستشفيات خارج الرياض.. وزير الصحة يؤكد على تقديم جودة الخدمات الصحية للمواطنين

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية وجودتها، وتأمين الاحتياجات من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، ودعم ذلك أيضا بالكوادر الصحية والقوى العاملة لتسهيل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على عددٍ من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لتجمع الرياض الصحي الثاني، حيث وقف على جاهزية خدماتها الصحية واستقبال المرضى.

وافتتح الأمير عبد الرحمن بن عبدالله محافظ المجمعة بحضور الوزير والدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني، مبنى الطوارئ والاسعاف في مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة بسعة 22 سريراً، إضافة إلى غرف العزل، والانعاش، والعمليات المصغرة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع التطوير الخاص بمبنى الطوارئ، حيث يشكل تطوير مبنى الطوارئ تقديم خدمات صحية إضافية ليست لأهالي المحافظة فقط وإنما لموقعة الاستراتيجي للمسافرين على الطرق البرية الدولية من الدول الشقيقة .

كما اطلع الوزير على سير المشاريع المرتبطة بالمستشفى منها مشروع المختبر، ومبنى الكلى، والعلاج الطبيعي والأسنان، ويأتي الأخيران بمشاركة المسئولية المجمعية ودعماً من رجال الأعمال.

وشملت جولة وزير الصحة زيارة مركز الرعاية الصحية بروضة سدير والتويم وزيارة ديوانية البابطين وزيارة مركز عبدالعزيز الشويعر للرعاية الصحية في جلاجل والاطلاع على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمراجعين وبرنامج الطبيب الزائر.

من جانب متصل ، كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الممرض نواف العتيبي والممرضة لولو الخريصي اللذين أسهما في تقديم الإسعافات الأولية لحالتين في وقت سابق تعرضتا لحادث مروري ، تقديرًا لجهودهما في إسعاف الحالات الحرجة وموقفهما البطولي.